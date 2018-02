Buurman overvalt mutualiteit 'de Voorzorg' SLACHTOFFER DACHT EERST DAT HET OM CARNAVALSGRAP GING TOON ROYACKERS

21 februari 2018

02u50 0 Borgloon Drie brutale overvallers hebben dinsdagochtend socialistische mutualiteit 'de Voorzorg' langs de Papenstraat in het centrum van Borgloon overvallen. De daders stormden omstreeks acht uur gemaskerd de zaak binnen en sloegen de bediende met een geweerkolf op zijn hoofd. De man moest voor zeven hechtingen naar het ziekenhuis. Korte tijd later werden al drie verdachten opgepakt, waaronder de buurman van 'de Voorzorg'.

"Het was hier nog heel rustig op straat, toen we hier aankwamen", legt slachtoffer Ludo Dedrij uit, tevens gemeenteraadslid voor sp.a in Borgloon. "Vlakbij het kantoor stonden wel twee mannen klaar met een muts over hun gezicht. Maar het was koud en het leken me echt twee arbeiders. Heel verdacht vond ik het dus allemaal niet. Eén van hen had zelfs een bloes met op de achterkant 'dak' geschreven. Ik dacht dat het om dakwerkers ging, die hier een klus in de straat hadden. Toen ik zelf het kantoor binnenging, stonden ze plots achter mij in de gang. Hun muts bleek een bivakmuts te zijn, die heel hun gezicht bedekte, en ze haalden een vuurwapen te voorschijn. Nu was het zondag ook carnaval in Borgloon en dat feest leeft wel erg in onze gemeente. Ik was er daarom nog van overtuigd dat iemand een grapje wilde uithalen, waardoor ik vrolijk meelachte. Tot het pure ernst werd. Eén van de mannen hield me vast en schreeuwde om geld. Ik heb hen duidelijk gemaakt dat er helemaal geen cash in het kantoor lag. Vervolgens kreeg ik enkele rake klappen op mijn hoofd."





Een poetsvrouw en een andere bediende die aanwezig waren, doken weg en bleven gelukkig ongedeerd.





Derde kompaan

De twee mannen bleken nog een derde kompaan op straat te hebben. Samen sloegen ze zonder buit op de vlucht. Getuigen konden aan de politie wel meteen een heel exacte beschrijving doorgeven van de drie gasten. Zij werden opgemerkt in een woning amper vijftig meter verder in het centrum. De lokale politie van het kanton Borgloon kwam massaal naar de woning aan het Abeelplein. Ze stormden het appartement binnen en konden de drie heren in de boeien slaan. Zij werden dinsdag meegenomen voor verhoor. De omschrijving van de daders kwam quasi volledig overeen. De politie zette de omgeving af en ook de Papenstraat bleef de hele voormiddag afgesloten voor het onderzoek. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor een uitgebreid sporenonderzoek in het kantoor. Slachtoffer Ludo Dedrij mocht na de middag het ziekenhuis van Tongeren weer verlaten. Hij had liefst zeven hechtingen in zijn hoofd en ook op andere plaatsen had hij blauwe plekken en schrammen opgelopen.