Bouw nieuwe woonzorgcampus levert 70 jobs op 30 mei 2018

Tussen de Steenweg en de Tramstraat staat woonzorgcampus Puthof in de steigers. Bouwheer Orelia zet 100 kamers en 56 assistentiewoningen recht. Ook wordt een dagverzorgingscentrum gebouwd. De campus biedt werk aan 70 personen. Puthof komt tegemoet aan twee behoeften in de sector: enerzijds is de campus een antwoord op de sterke vergrijzing in Borgloon. Anderzijds gaat Puthof in op de vraag naar een steeds intensievere ouderenzorg, aangepaste woonvormen en begeleiding bij het wonen. Van de 100 kamers staan vier ter beschikking van koppels. Centraal in de bouw liggen het onthaal en de cafetaria. Een toemaatje is de uitkijktoren bovenop het woonzorgcentrum. Daar krijgen bewoners, bezoekers, fietsers en wandelars een prachtig zicht te zien op het heuvelachtige Haspengouw. De assistentiewoningen zijn uitgerust met een keuken, een ruime badkamer met inloopdouche en terras. Senioren die nog thuis wonen, zich eenzaam voelen en behoefte hebben aan een dagbesteding kunnen terecht in het dagverzorgingscentrum. Daar vinden tal van activiteiten plaats. Meer info op puthof@orelia.be. (LXB)