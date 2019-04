Borgloonnaar (47) verwondt eigen moeder BVDH

10 april 2019

Een 47-jarige Borgloonnaar moet een half jaar brommen achter de tralies. Op 12 november 2016 verwondde hij zijn eigen moeder in Sint-Truiden. Enerzijds verklaarde beklaagde dat hij zich bedreigd voelde door zijn moeder, anderzijds stelde hij dat de vrouw tegen zijn bed is gevallen en vervolgens tegen de grond. De verklaring mist iedere geloofwaardigheid. De rechtbank acht het bewezen dat beklaagde zijn moeder bij de keel heeft genomen waardoor zij ten val is gekomen en vervolgens bovenop haar is gaan zitten. Beklaagde ging niet akkoord met welke vorm van bestraffing of behandeling dan ook.