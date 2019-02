Borgloon mikt op 50 % meer toeristen met gerestaureerde Stroopfabriek Giovani Oosters opent streekgebonden bistro “De Smaakfabriek” in gerestaureerde stroopfabriek Dirk Selis

19 februari 2019

18u17 0 Borgloon Op 2 april opent in de gerestaureerde stroopfabriek te Borgloon de gloednieuwe bistro “De Smaakfabriek”. De Limburgse topchef Giovani Oosters zal er een streekgebonden keuken serveren. De Stroopfabriek, het Loons zorgenkind, is eindelijk klaar voor een frisse doorstart. Het Fruitbelevingscentrum, het toeristisch onthaal, de streekproductenwinkel, bistro “De Smaakfabriek” en feestzaal “Fabrik” zullen voortaan allemaal op de historische site voor één totaalbeleving zorgen. Borgloon verwacht 50 % meer toeristen.

Na een intense periode van ingrijpende werken, is het binnen enkele weken zo ver: op 2 april wordt de gerestaureerde stroopfabriek met Fruitbelevingscentrum, toeristisch onthaal en streekproductenwinkel geopend voor de bezoekers. Daarnaast zal er op het gelijkvloers van de stroopfabriek ook plaats zijn voor een vleugje culinair genot. “Vanaf 2 april openen we hier onze bistro “De Smaakfabriek”, zegt Giovani Oosters. “Een streekgebonden bistro openen in het hartje van Haspengouw lijkt wel een droom die uitkomt, en dan nog op deze prachtige historische site. Onze bistro zal een plek voor de Lonenaar zijn waar hij kan komen genieten van een dagverse kaart. Ook gaan we het beheer van de reeds bestaande feestzaal “Fabrik” op ons nemen. Hier kunnen dagelijks feesten georganiseerd worden”.

Megadossier

Voor de kleine stad Borgloon is dit een megadossier. De restauratie van het gebouw zal uiteindelijk 6,5 miljoen euro kosten. “Hiervan werd 5,2 miljoen euro aangewend voor de eigenlijke restauratiewerken, inclusief de schilderwerken en het conserveren van de beschermde machines in het gebouw. De overige 1,3 miljoen euro is onder andere geïnvesteerd in de technieken, de elektriciteitswerken en de verwarming. Van deze restauratiekosten kwam 3,5 miljoen euro van een restauratiepremie en subsidies van Toerisme Vlaanderen. Daarnaast komt hier hopelijk ook nog een saldo van 100.000 euro van de monumentenprijs bij”, vertelt een fiere burgemeester Awouters.

De uitbouw van het Fruitbelevingscentrum heeft een kostprijs van 921.000 euro. “Ook hiervan wordt een aanzienlijk gedeelte gesubsidieerd, namelijk 260.000 euro via LSM (Limburg Sterk Merk). Daarnaast mochten we hiervoor ook rekenen op een mede-investering van 150.000 euro door veiling Bel’Orta. Helaas hebben we te vaak tevergeefs richting de Hoofdstad van Haspengouw en de oudste stad van België gekeken. Maar als het op centen aankomt is het draagvlak voor één Haspengouw in Tongeren en Sint-Truiden, plots veel minder groot. Waarvan akte”

Geen oneerlijke concurrentie

Tot slot is er nog de kostprijs van de inrichting van de horecaruimte. “Wij betalen hiervoor 400.000 euro, inclusief meubilair en terrasmeubilair. En neen, wij vinden dat geen oneerlijke concurrentie voor de overige horeca van Borgloon. Hier is één plus één gelijk aan drie. Wij hopen immers om 50 % meer toeristen aan te trekken, daar wint iedereen bij. De nieuwe invulling van de gerestaureerde stroopfabriek, waarbij het Fruitbelevingscentrum, het toeristisch onthaal, de streekproductenwinkel, bistro “De Smaakfabriek” en feestzaal “Fabrik” allemaal te vinden zijn op de historische site aan het Stationsplein en de Stationsstraat, zorgt ervoor dat alle ingrediënten voor een totaalbeleving hier aanwezig zijn. “We zijn er dan ook van overtuigd dat deze bijzondere locatie een ontmoetingsplek kan worden voor zowel de Lonenaar als voor de bezoekers aan Borgloon”, besluit burgemeester Awouters.

De Smaakfabriek is dagelijks geopend van 10.00 u. tot 21.00 u., behalve op maandag, dat is de vaste sluitingsdag.