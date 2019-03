Borgloon laat distributiebeheerders vanaf 1 januari betalen voor openbare werken DSS

10u11 0 Borgloon De stad Borgloon heeft genoeg van al die openbare werken van de distributienetbeheerders op haar grondgebied. “Als pakweg Infrax in de toekomst omwille van een storing nog aan haar kabels wil geraken gaan ze in hun geldbuidel moeten tasten vooraleer ze in de Loonse grond mogen graven” zegt schepen van infrastructuur Jo Feytons (open VLD).

Al verschillende jaren kunnen de gemeenten aan de distributienetbeheerders een financiële vergoeding aanrekenen voor de hinder op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan nutsvoorzieningen. Dit principe werd voorheen nooit gehanteerd te Borgloon.

Voort maken

“De stad Borgloon en de burgers worden echter voortdurend geconfronteerd met de plaatsing van en onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied” zegt schepen van infrastructuur Jo Feytons. “Deze nutsvoorzieningen vergen werkzaamheden langs de gemeentelijke wegen en daar hebben onze inwoners knap veel last van. Door de retributie op te leggen, dwingen we de distributiebeheerders om voort te maken. Ander kost het hen geld. Deze retributie is wel niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de stad of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de stad" zegt Feytons.

Hinder beperken

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,17 euro, voor werken in voetpaden 1,63 euro en voor werken in aardewegen 0,98 euro. Onderhavig retributiereglement heeft enkel de bedoeling om de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden, gaat in vanaf 1 januari 2019 voor een termijn eindigend op 31 december 2019