Boek bundelt geschiedenis Limburg in 9 vragen 31 mei 2018

In geschiedenisboeken wordt Limburg vaak in een klein hoofdstukje behandeld of niet eens vermeld. Het boek 'Limburg in 9 vragen', dat in opdracht van de provincie gisteren werd voorgesteld in het Kasteel van Gors (Opleeuw), bewijst dat het anders kan. In 9 hoofdstukken wordt een vraag beantwoord die het verleden en het heden van Limburg verbindt. "Het laat je kennismaken met de Limgurgse geschiedenis", zegt gedeputeerde van Erfgoed en Toerisme Igor Philtjens. "Het boek slaat ook bruggen tussen het verleden en heden, en het zet ons op pad om onze toekomst ter hand te nemen." Hoe kwamen de perenbomen in Limburg? Waarom begrijpen Limburgers zo goed Duits? Waarom zijn er veel supporters van Standard Luik in Limburg? Het zijn maar enkele vragen uit boek. Voor de scholen werd een lespakket uitgewerkt. Meer info op www.limburg.be. (LXB)