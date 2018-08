Bob en Jenny draaien hun fornuis definitief dicht 14 augustus 2018

02u44 0 Borgloon Frituur-restaurant Robert sluit na 43 jaren zijn deuren. Bob en Jenny hangen hun koksvest aan de wilgen en daarmee verdwijnt een Loons monument, bekender als 'de Stroopfabriek', definitief uit het straatbeeld.

Een volksrestaurant avant la lettre kan je 'Bij Bob' het best omschrijven. "Bankdirecteurs, dokters, fruitkwekers of stempelaars, ze komen hier allemaal over de vloer", lacht Robert. "Meestal blijven ze na het eten nog even napraten over de lokale gebeurtenissen."





Robert Vansimpsen (65) volgde de kok- en hotelschool in Antwerpen en Hasselt. "Daar was ik nog klasgenoot van een andere Robert, wijlen Steve Stevaert. Hij was toen al een 'opgemerkt' figuur." zegt Robert daar nog stilletjes over.





Frituur-restaurant Robert is, ook zoals de traditie het wil, een echt familiebedrijf gebleven. "Toen we begonnen diende mijn moeder op in de zaal en stond mijn schoonmoeder in voor de afwas", gaat Bob verder. "Mijn vrouw Jenny hield zich vooral bezig met de frituur, terwijl ik in de keuken sta."





De menukaart van Robert is gevuld met klassiekers: steak, halve kip, kotelet, goulash of vis. Je vindt er ook een dagmenu en een democratisch pintje. Specialiteit van het huis zijn en blijven de mosselen, die natuur, provençaals of met looksaus kunnen gegeten worden. Wie van deze "urban legend" nog eens een laatste keer wil genieten moet snel zijn, maandag gaat het fornuis onherroepelijk uit. (DSS)