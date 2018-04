Bewoners geëvacueerd na vondst fosforgranaat 27 april 2018

02u41 0 Borgloon Tijdens graafwerken aan de Gulden Bodemlaan in Borgloon zijn arbeiders gisterochtend op restanten van een fosforgranaat uitgekomen. Omstreeks 9.45 uur zagen ze tussen het zand plots een rookontwikkeling, en sloegen ze meteen alarm.

"We hebben het vuur bijzonder snel onder controle gekregen," zegt Luitenant Frederick van der Have van brandweerzone Zuid West Limburg. "Het leek te gaan om restanten van een oude granaat uit de Tweede Wereldoorlog, waar nog wat fosfor in aanwezig was. Ontploffingsgevaar was er niet direct. Toch zijn er meteen voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zijn in een straal van honderd meter de woningen geëvacueerd, en ook de straat zelf is afgesloten voor alle verkeer. Dovo, De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen van het leger, wou voor alle zekerheid de werf nog doorzoeken. Mogelijk konden er nog meer restanten liggen, die gevaar konden opleveren."





Bewoners werden intussen opgevangen door familie of vrienden. Wie dat wou kon ook terecht in de stroopfabriek vlakbij. Daar bood de gemeente zelfs een maaltijd aan. Tegen 12.20 uur waren militairen echter al klaar met het doorzoeken van de werfzone aan de Gulden Bodemlaan. Buurtbewoners konden daarop terug naar huis. Omstreeks 14 uur werd de hele site opnieuw vrijgegeven, en kon ook het verkeer opnieuw door. (RTZ)