Bewoner verjaagt inbrekers Toon Royackers

19 december 2018

18u37

In de Lambertusstraat in Borgloon hebben dieven dinsdagnamiddag geprobeerd om binnen te dringen in een woning. De daders waren net bezig met het forceren van de deur, toen ze plots opgeschrikt werden door de bewoner. Daarop sloegen de dieven zonder buit op de vlucht.