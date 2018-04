Auto rolt in tuin 30 april 2018

Zaterdagavond omstreeks 21.15 uur is een bestuurder geslipt op de Tongersesteenweg in Borgloon. De wagen schoof door de berm tot in de voortuin van een woning. Daar rolde de auto op zijn dak.





De 26-jarige bestuurder uit Gingelom raakte bij het ongeval lichtgewond. (RTZ)