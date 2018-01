Auto in gracht 02u42 0

Aan de Tongersesteenweg in Borgloon is zaterdagnacht rond 1.30u. een ongeval gebeurd. Een autobestuurder verloor om nog onbekende reden de controle over het stuur, en kwam daarbij in een gracht terecht. De 17-jarige passagier Hanne C. uit Borgloon raakte daarbij gewond en moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. (MMM)