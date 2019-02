2.400 euro aan boetes voor zwaar verkeer Toon Royackers

19 februari 2019

19u08 0 Borgloon De politie van het Kanton Borgloon heeft dinsdag controles gehouden op zwaar verkeer. De ploegen controleerden tussen 6.45 en 12.15 uur verschillende trucks binnen de zone.

In totaal werden 15 bestelwagens, één landbouwvoertuig en twee vrachtwagens aan de kant gezet. Enkele van hen moesten meteen doorrijden naar de weegbrug in Diepenbeek, op de N702. Drie gecontroleerde bestuurders bleken uiteindelijk met een zware lading rond te rijden. De politie schreef daarvoor 2.400 euro aan boetes uit. Eén bestuurder kreeg nog een bekeuring omdat hij aan het bellen was tijdens het rijden.