"Wat begon als vakantie, werd zoveel meer" KOPPEL START INZAMELACTIE NA TOEVALLIGE ONTMOETING XAVIER LENAERS

23 maart 2018

03u03 0 Borgloon Het had een weekje zonnen aan de Afrikaanse kust moeten worden, maar het werd veel méér dan dat. Michel (60) en Hilde (59) ontmoetten Fatima, een meisje dat elke dag moet knokken om te overleven. Nu heeft het koppel een inzamelactie opgestart om Fatima te helpen.

Een week vakantie met zon, zee en strand in een Afrikaans land. Dat was wat Michel Piette (60) en zijn echtgenote Hilde Wijnen (59) zochten in Kotu, een kustdorp in Gambia. Het werd een inspirerende vakantie, maar niet helemaal op de manier die het koppel had verwacht. "We werden met onze neus op de armoede van de dorpelingen gedrukt. We gingen naar Kotu om eens goed uit te rusten, maar het werd een vakantie vol emoties die ons niet meer loslaten."





Michel en Hilde hebben thuis in Borgloon inmiddels een hulpactie opgezet voor Fatima (25) en haar moeder. Het been van Fatima's moeder moest geamputeerd worden als gevolg van suikerziekte.Geld voor medicijnen is er niet. "We willen Fatima en haar moeder helpen om een eigen winkeltje op te starten. Het is Fatima's droom", zegt Michel. Het echtpaar zamelt spullen in zoals kleding, schoenen, handtassen en kleine huishoudtoestellen. "We zijn nog maar net met de actie begonnen, maar de respons is groot. Tientallen zakken met kleren en andere goederen staan al bij ons in de kelder. En in mei zal een eerste container per schip tot bij Fatima's dorp worden gebracht."





Fruitmeisje

Michel en Hilde leerden Fatima op het strand kennen. Ze verkoopt samen met andere meisjes vers fruit aan toeristen. "Het is een spontane en toegankelijke meid", vertelt Hilde. "Ze vertelde ons haar verhaal, ze ging met ons op excursie en ze nodigde ons uit om kennis te maken met de compound waar ze met haar alleenstaande mama woont." Wat Hilde en Michel daar zagen, raakte hen diep. "Ze wonen op een vuilnisbelt, in een barak van slechts enkele vierkante meters groot. Ze kunnen amper in hun levensonderhoud voorzien. De stank is er echt niet te harden."





Het koppel besloot tot actie over te gaan. "We hebben voor haar moeder al een rolstoel gekocht en haar wat geld gegeven. Maar ze willen niet dat we hen geld blijven geven. Toch willen we meer doen. We willen Fatima en haar moeder een betere toekomst geven. We zullen Fatimia helpen bij het runnen van haar winkeltje. We zullen haar leren hoe ze de boekhouding en andere aspecten van het ondernemen moet doen. Ze moet zelf haar plan leren trekken. Dat wil ze zelf ook, ze wil niet van ons afhankelijk blijven."





Sponsoren

Fatima is niet meer weg te denken uit het leven van Michel en Hilde. "Er gaat geen dag voorbij of ze houdt contact met ons." Wie spullen wil schenken, kan mailen naar het e-mailadres michel.piette@hotmail.com of bellen naar 0468/21.44.54.