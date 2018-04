"Drukte aan bloesemterrassen" BLOESEMS NOG NIET OPEN EN TOCH AL EERSTE TOPWEEKEND XAVIER LENAERS

09 april 2018

02u41 1 Borgloon Sint-Truiden en Borgloon, dé bloesemsteden in Haspengouw, hebben een eerste topweekend van het jaar achter de rug. De temperatuur liep op tot 24 graden, waardoor duizenden fietsers en wandelaars kwamen ontspannen tussen de fruitboomplantages. "Het was een overrompeling", zegt Hilde Vautmans (Open Vld), schepen van Toerisme in Sint-Truiden.

In de Trudostad zijn in de bloesemtijd (tot en met 6 mei) twee bars en een terras, met zicht op het glooiend landschap van Haspengouw, geopend. Alleen al de bloesembar in Velm (Sint-Truiden) lokte zo'n 4.000 mensen. "Zaterdag waren er 1.000, maar gisteren al 3.000. Zo vroeg in het seizoen zijn nog nooit zo'n groot aantal bezoekers gehaald", aldus Hilde Vautmans.





De openluchtbar in Zepperen (Sint-Truiden) lokte meer dan 3.000 fietsers en wandelaars die in volle zon of onder een paraplu genoten van het landschap en een drankje.





Elektrische fietsen

"Alle elektrische fietsen zijn verhuurd, in tegenstelling tot de gewone fietsen", vervolgt de schepen. "De meeste fietsers wachten tot de bloesems goed zichtbaar in de bomen staan. Wel hebben we aan de balie van de toeristische dienst honderd fiets- en wandelkaarten verkocht. Op een gewoon weekend zijn er dat vier of vijf", besloot Vautmans.





Zonnekloppers waren er te vinden aan de bloesembar in Velm. Daar lagen honderden mensen in strandstoelen te bruinen. "We zijn de drukte van de stad ontvlucht en komen terecht in een plattelandsdorpje", bekenden Pien en Rob uit Rotterdam. "Het is hier super! Er staat wat wind, maar de zon brandt al. We hebben het gevoel van de zomer."





De toplocatie voor fietsers en wandelaars was het Doorkijkkerkje dat midden de fruitbomen opduikt. "Zo'n 1.000 mensen hebben gewandeld en gefietst", zegt Annemie Pallen van de toeristische dienst van Borgloon. "Het was niet super, maar gezellig druk." De hellende weide rond het kerkje was een hotspot voor de toeristen om te picknicken, voor ouders die communiefoto's wilden maken of voor wie wilde zonnebaden. Naast de Limburgse dialecten voerden ook de streektalen uit de beide Vlaanders en Antwerpen de boventoon. "Wat een zicht, een toplocatie om te vertoeven", reageerden Geraldine Neyrick uit Nijlen bij Lier. "Een goddelijke plek die heel rustgevend is. Met een prachtig kerkje."





IJsjes

IJsventers deden gouden zaken tijdens het eerste zonnig weekend van het jaar. Op The Everyone loves Icecreamfestival gingen de ijsjes vlotjes weg. Ook de vespa's verschenen in grote getale op Haspengouwse wegen. Dommelslag, het zwembad in Overpelt, opende het buitenbad. Tientallen mensen trokken baantjes of doken in het bad, maar van een overrompeling was hier geen sprake.