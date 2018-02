Zo ziet Scheldekaaihangar op Spoor Oost eruit 09 februari 2018

02u38 2 Borgerhout Tegen midden mei zal Spoor Oost er twee nieuwe landmarks bij hebben. Dan moet de historische Scheldekaaihangar 19 geplaatst zijn. De hangar zal verdeeld worden in twee delen ter hoogte van Hof ter Lo en Bahnhof. Gisteren startten de voorbereidende werken.

De historische Scheldekaaihangar 19 zal in april geplaatst worden op de site van Spoor Oost. Gisteren startte de voorbereidende werken. Eerst worden alle grond- en funderingswerken uitgevoerd ter hoogte van de goederenkranen en ten noorden van de site Bahnhof. Gelijktijdig worden de staalstructuren van de hangars in een atelier gerestaureerd. Hangar 19 wordt in twee delen verdeeld. De delen worden elk een landmark op Spoor Oost, meer bepaald aan Hof ter Lo en Bahnhof. Aan Hof ter Lo komt een hangar van 24 op 36 meter onder de oude goederenkranen, die hun huidige vorm en positie behouden. De dakconstructie van de hangar wordt voor de helft lichtdoorlatend opgebouwd. Ten noorden van Bahnhof komt een hangar van 24 op 48 meter. De staalstructuur van deze hangar wordt volledig uitgewerkt als een groene structuur. Langs de zijde van de Noordersingel krijgt de hangar een groene wand, de aanwezige bomen worden geïntegreerd en het dak wordt een groendak ter beschutting van de zon. De werken eindigen begin mei, voor de start van de Sinksenfoor. (ADA)