Zeven kilogram cocaïne in beslag genomen, vier cafés verzegeld in Borgerhout

Patrick Lefelon

18 december 2018

09u50 2 Borgerhout In een gerechtelijk onderzoek naar een criminele organisatie zijn gisterenavond verschillende simultane huiszoekingen in Antwerpen en omgeving uitgevoerd. Daarbij zijn zes mensen opgepakt. Vier cafés zijn verzegeld.

Het onderzoek is gestart in het voorjaar van 2016, nadat de politie informatie had gekregen over de handel en bezit van drugs, voornamelijk cocaïne, door leden van één familie. Via taps en observaties werd het dossier stelselmatig opgebouwd. Er zijn sterke aanwijzingen dat de organisatie opereerde vanuit vier handelszaken op de Turnhoutsebaan.

De lokale recherche van de Antwerpse politie heeft gisterenavond op in totaal twaalf plaatsen huiszoekingen uitgevoerd. Daarbij werden drugshonden ingezet. Zes mensen werden opgepakt en ze zullen in de loop van de dag worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Tijdens de actie is in totaal 7 kilo cocaïne in beslag genomen. De vier cafés op de Turnhoutsebaan zijn na de tussenkomst verzegeld.