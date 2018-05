Zesde Reuzenloop door Trix en Floraschool 14 mei 2018

Ondanks het mindere weer waagden toch enkele dappere lopers zich aan de zesde editie van de Reuzenloop in Borgerhout. Met start en aankomst op het Terloplein is de Reuzenloop een mini-Urban Trail geworden. De lopers liepen door vijf iconische gebouwen: muziekcentrum Trix, cultuurhuis Rataplan, Open School Antwerpen, de Floraschool en de Sint-Annakerk. Randanimatie en muziek moesten de lopers dat extra duwtje in de rug geven. Omdat de Reuzenloop samenviel met Moederdag, werden alle mama's verwend. Zij kregen allemaal een bloem en ze konden plaatjes aanvragen bij Radio Crap.





(ADA)