Zes vrachtwagens te zwaar geladen Patrick Lefelon

02 december 2018

10u49 0

De Antwerpse verkeerspolitie controleerde zaterdagvoormiddag opnieuw vrachtwagens en andere voertuigen ter hoogte van Spoor Oost. In totaal werden 9 vrachtwagens, 10 lichte vrachtwagens, 1 bus en 4 personenwagens gecontroleerd. 6 vrachtwagens waren overladen en moesten ter plaatse afladen. Eén voertuig was niet in orde met de zekering van de lading. Er werden ook 4 keuringsbewijzen ingetrokken en 3 overtredingen van rij- en rusttijden vastgesteld.