Zes jonge vandalen viseren kleuterschool 30 januari 2018

02u28 0

Zes jongeren werden zondagavond betrapt door twee wandelaars nadat ze een raam van de kleuterschool in het Te Boelaerpark beschadigden. Toen de jongeren de dames opmerkten, zetten ze het op een lopen. Door een gecoördineerde actie van enkele opgetrommelde politieploegen konden alle zes verdachten gevonden worden. Ze hadden een kinderfiets gebruikt om de schade aan te brengen en op één van de verdachten werd bovendien een breekhamer gevonden. Zowel de fiets als de hamer werden in beslag genomen. De zes jongeren konden ook in verband gebracht worden met een eerdere politietussenkomst aan bioscoopcomplex Kinepolis, waar ze een filmvertoning hadden verstoord die ze niet betaald hadden. (BSB)