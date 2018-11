Witte rook in Borgerhout: Groen kiest opnieuw voor sp.a en PVDA NBA TMA

30 november 2018

10u32 0 Borgerhout In Borgerhout start Groen, die de grote winnaar was in het district, coalitiegesprekken op met PVDA en sp.a. De drie partijen zeggen de afgelopen zes jaar goed te hebben samengewerkt in het district en wensen dit verder te zetten.

Samen tellen de partijen 16 zetels op 25, een ruime meerderheid dus.

Zes jaar vóór Zelzate was Borgerhout al het eerste lokale bestuur waar de uiterst linkse PVDA toetrad tot de coalitie, al zijn de bevoegdheden van een Antwerps stadsdistrict al bij al beperkt. De partij hield er haar enige (districts)schepen in Vlaanderen aan over in de persoon van Zohra Othman. Die kondigde kort voor de verkiezingen haar afscheid aan, maar PVDA hield toch aardig stand met opnieuw 4 van de 25 zetels.

“De Borgerhoutenaars hebben de huidige coalitie beloond”, zegt Marij Preneel van Groen. “In totaal zijn we van 14 naar 16 zetels gegaan, met ruim 62% van de stemmen. We hebben een duidelijk mandaat gekregen om verder te gaan op hetzelfde elan.”

Groen, dat als grootste partij de gesprekken heeft geleid, heeft de tijd genomen om ook met de andere partijen (uitgezonderd Vlaams Belang) te praten.

“Het waren constructieve en inspirerende gesprekken waaruit bij alle partijen een groot engagement voor Borgerhout blijkt. De inhoudelijke overeenkomsten waren uiteindelijk het grootst met de programma’s van sp.a en PVDA.”

Opvallend: hoewel N-VA in verschillende districtsbesturen met de verwachte stedelijke coalitiepartner sp.a in zee gaat, verbindt sp.a in Borgerhout zijn lot dus niet aan N-VA.