Winkels zeven op zeven open tijdens ramadan 15 mei 2018

De ramadan komt eraan en dat zie je al erg goed op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Daar hangen sinds het weekend zo'n honderd vlaggen om de islamitische vastenmaand aan te kondigen. De winkels blijven vanaf woensdag 16 mei zeven dagen op zeven open.





Met 112 nationaliteiten op de Turnhoutsebaan wil handelaarsvereniging BoHo2140 van de ramadan iets bijzonders maken. Voorzitter Joost Sierens: "Achtmaal per jaar mogen winkels afwijken van de wekelijkse sluitingsdag. Dat hebben we vorig jaar voor het eerst toegepast tijdens de ramadan. De moslimgemeenschap heeft dat geapprecieerd. De openingsuren wijzigen in principe niet."





Eén van de hoogtepunten voor Borgerhout is de ramadanmarkt op het Laar, zaterdag 2 juni. FMV (Federatie Marokkaanse Verenigingen) en BoHo2140 slaan daarvoor de handen in elkaar. "Na zonsondergang volgt een iftarmaaltijd, georganiseerd door hulporganisatie Al Ikram", vertelt Sierens.





De ramadan begint niet voor elke moslim op hetzelfde moment. De Turkse en Marokkaanse moslims hanteren andere criteria. Tijdens de vastenmaand eten en drinken moslims niets tussen de dageraad - ruim voor zonsopkomst - en zonsondergang. De ramadan eindigt op 14 juni. (PHT)