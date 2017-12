Willy (91) krijgt kerstwensen van de hele buurt MAN MET ROLLATOR WERD IN ZOMER OVERVALLEN PATRICK LEFELON

02u41 0 Foto Patrick Lefelon Willy en Simone met de cheque en de kerstwensen van tientallen buren en sympathisanten. Borgerhout Een cheque met 385 euro en tientallen kerstwensen. Met dat onverwachte cadeau trok Ahmed El Jafoufi dit kerstweekend naar de overvallen Willy Van Audenaerde (91) en zijn vrouw Simone (88) in Borgerhout. Voor het koppel dat al 32 jaar in Borgerhout woont, was Ahmed tot enkele weken geleden een nobele onbekende. Ahmed: "Ik wil Willy vooral zeggen: niet bang zijn, blijf buitenkomen. Je kunt op de buurt rekenen."

De overval op de 91-jarige Willy Van Audenaerde dateert al van deze zomer en ging in de buurt vrijwel ongemerkt voorbij. Willy was tijdens zijn avondwandeling vlak bij zijn thuis in de Berchemlei in Borgerhout overvallen. Een jongeman deed Willy stoppen, pakte zijn stoffen zakje dat rond zijn hals hing af, en vluchtte weg op de fiets. In het zakje zat 200 euro, sleutels, gsm en papieren. De dader probeerde een kwartier later al geld af te halen maar dat lukte niet. Willy had zijn kaart net op tijd geblokkeerd.





Het tv-programma Faroek bracht de laffe overval eind november naar buiten en verspreidde een opsporingsbericht. De reportage raakte een gevoelige snaar bij buurtbewoner Ahmed El Jafoufi.





"Die weerloze man die met zijn rollator over de stoep schuifelt en dan wordt beroofd. Dat beeld liet mij niet los. Vooral ook omdat Willy zich niet kon verzetten. Hij moest zijn twee handen op de rollator houden, anders zou hij vallen. Ik heb de dag nadien een bericht op de Facebook-pagina van BOHO-Borgerhout 2140 geplaatst. De dagen nadien stroomden honderden reacties binnen."





Ahmed koppelde er ook een geldinzameling aan vast. Afgelopen zaterdag ging hij een cheque met de opbrengst van 385 euro bij Willy en Simone overhandigen.





"Wij waren er helemaal van aangedaan", reageren Willy en Simone. "Die mensen kennen ons niet en toch komen zij ons zomaar te hulp. Honderd euro van wat wij gekregen hebben, storten wij aan 11.11.11 en Artsen zonder Grenzen."





Cheque

Bij de cheque hoorde ook een grote kaart met kerstwensen van tientallen sympathisanten.





Ahmed: "Negentig procent van die mensen die geld hebben gestort of kerstwensen stuurden, ken ik niet. Zij komen zowel uit Borgerhout als van veel verder weg. Ik heb Willy beloofd wat vaker langs te komen en heb hem gevraagd zeker niet te stoppen met zijn avondwandelingen. Als je dat op die leeftijd nog kan, is dat toch fantastisch."





"Nu maar hopen dat de binnenkort ook de overvaller zelf te pakken krijgt", zegt Willy. Iemand die zonder scrupules oudere mensen op straat overvalt, stopt niet bij één slachtoffer. Die slaat nog toe.





De verdachte is gefilmd in een bankkantoor in Borgerhout. Het gaat om een man van 1m85, zwart achterover gekamd haar met een baard en een lichte snor. Hij droeg de dag van de feiten een T-shirt van het merk BOSS.





Wie meer informatie heeft, kan dat melden via het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.