Wielerhoogdag in en rond het Te Boelaarpark 06 juli 2018

Zondag 8 juli is opnieuw een wielerhoogdag in en rond het Te Boelaarpark in Borgerhout. Met een koers tussen enthousiaste caféploegen, een kinderkoers en een dameswedstrijd van het hoogste niveau, de Grote Prijs Sofie Goos, wordt het een wielerfeest voor de hele familie. Festival Flandrien zorgt op dezelfde dag voor muziekoptredens en animatie in het park. Ook de dag daarvoor, zaterdag 7 juli, kunnen muziekfans al terecht in het park voor de eerste dag van het tweedaagse Festival Flandrien. (BJS)