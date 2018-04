Wie kroont zich tot wereldkampioen van het district? 24 april 2018

In het Te Boelaarpark vindt vandaag een groot scholenvoetbaltornooi plaats. 400 leerlingen van 10 Borgerhoutse scholen strijden in 56 teams om de overwinning. De winnaar wordt gekroond tot wereldkampioen van Borgerhout.





Het scholenvoetbaltornooi staat in het thema van het wereldkampioenschap voetbal dat in juni van start gaat. Elk team vertegenwoordigt een land en strijdt onder de vlag van dat land. In de voormiddag worden de kwalificaties gespeeld, 's namiddags vindt het eindtornooi voor de wereldtitel plaats. Futsal Topsport Antwerpen en Kras Sport zorgen voor scheidsrechters om de wedstrijden in goede banen te leiden. Er is een beker voor de wereldkampioen en voor de fairste ploeg.





(BJS)