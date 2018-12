Werkstraffen voor jongeren die agenten aanvallen in Borgerhout Patrick Lefelon

11 december 2018

09u35 3 Borgerhout Vier jongeren hebben een werkstraf van 120 uur tot 200 uur gekregen voor hun aanval op twee agenten op de Turnhoutsebaan( in Borgerhout. Eén jongere met een strafblad kreeg 18 maanden cel, de helft met uitstel. De twee agenten krijgen een morele schadevergoeding van 750 euro.

De feiten speelden zich af op 1 september 2017, de dag van het einde van de ramadan. In de late namiddag negeerde een jonge vrouw in haar Mini Cooper drie rode lichten, slalomde door het verkeer, maakte een U-turn en scheurde dan weg over de tram- en busbedding. Twee agenten van een fietspatrouille werden gealarmeerd en probeerden de vrouw te stoppen. Eén agent stelde zich in het midden van de baan op. De Mini kwam recht op hem afgestormd, hij trok zijn wapen maar besliste uiteindelijk niet te schieten. Vervolgens botste de Mini op een metalen hekje. In de auto zat naast de bestuurster nog een tweede vrouw, alsook twee meisjes van 15 en 16 jaar. De bestuurster had gedronken en was gekend voor drugsgebruik en -bezit. De vrouw werd gearresteerd, waarna tientallen jongeren tussen kwamen.

Job kwijt

De jongeman met wie het incident begon, was Oilid D.(21). Hij was samen met een vriend op stap om het einde van de Ramadan te vieren toen hij zag hoe de agenten hun wapen trokken en de roekeloze bestuurster in de boeien sloegen. Oilid D. gaf een agent een trap en krijgt daar een werkstraf van 200 uur voor. Hij moet ook 800 euro boete betalen. Zijn job bij de stad is hij kwijt.

Hamza T. (21) die een agent een klap op de rug gaf, wordt het zwaarst gestraft. Hij krijgt 18 maanden cel waarvan de helft met uitstel. Ook voor hem komt daar een boete van 800 euro bij. De man heeft al een strafblad.

De drie andere verdachten, ook twintigers, krijgen elk een werkstraf van 120 uur en een boete van 800 euro. Eén van de verdachten krijgt bovenop een maand celstraf omdat hij zich tijdens zijn arrestatie verzette tegen de agenten.

Schadevergoeding

De twee agenten hadden zich burgerlijke partij gesteld. Zij werden destijds op filmpjes op sociale media hard aangepakt omdat zij het incident zouden overdreven hebben. Niemand had echter gefilmd hoe de twee agenten bijna werden omvergereden door de dronken bestuurster.

De twee inspecteurs krijgen elk een morele schadevergoeding van 750 euro.