Werkmateriaal weg uit bestelwagen 22 januari 2018

Uit een bestelwagen die aan de Luitenant Lippenslaan in Borgerhout geparkeerd stond, hebben dieven werkmateriaal gestolen. De gebruiker van de wagen had z'n voertuig slotvast achtergelaten. Vrijdag rond 14u30 merkte hij dan op dat een werkkoffer met elektrisch materiaal was verdwenen. Het viel de man ook op dat het slot van de achterste deuren niet meer optimaal werkte. (BSB)