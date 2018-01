Werken aan sorteerstraatjes van start 27 januari 2018

03u37 0

De sorteerstraatjes voor de inwoners van Berchem en Borgerhout buiten de Ring worden de komende maanden aangelegd. De eerste werken starten op maandag 29 januari in de Corneel Jasperstraat in Berchem. Bedoeling is dat alle sorteerstraatjes op 1 juli geplaatst zullen zijn, waarna ze getest en gebruikt kunnen worden. Vanaf 1 januari 2019 zijn alle inwoners verplicht om de straatjes te gebruiken en zal de huisvuilwagen van de stad niet meer langskomen.





Een sorteerstraatje bestaat uit inwerpzuilen met een deksel en ondergrondse afvalcontainers voor verscheidene soorten van huishoudelijk afval. Om een sorteerstraat te gebruiken, heeft u een sorteerpasje nodig. (BJS)