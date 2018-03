Wandelingen voor senioren 15 maart 2018

In mei start een nieuwe reeks gratis wandelingen en fietstochten voor Borgerhoutse 55+'ers. Een sportieve manier om leuke plekjes in en rond Antwerpen te ontdekken. Vanaf 8 mei trekt de groep senioren elke dinsdag naar leuke plekken in en rond Antwerpen. Aansluiten kan bij korte wandelingen van 5 kilometer en lange wandelingen van 5 tot 12 kilometer. Ook wie liever op twee wielen de omgeving verkent, komt aan zijn trekken. Er zijn 6 fietstochten van 40 kilometer op donderdag vanaf 14 juni. Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht via jos_henderieckx@hotmail.com (NBA)