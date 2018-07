Vrouw (47) gewond na aanrijding 04 juli 2018

Op het kruispunt van de Fonteinstraat met het Luitenant Naeyaertplein in Borgerhout raakte een vrouw 47-jarige gewond na een aanrijding tussen twee wagens. Eén wagen reed gisteren in de Fonteinstraat en kwam in aanrijding met een voertuig dat de Fonteinstraat kwam ingedraaid vanop het Luitenant Naeyaertplein. Na de botsing kon de bestuurster haar voertuig niet op eigen kracht verlaten. Zij moest bevrijd worden en werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Ze verkeerde niet in levensgevaar. Haar passagier (53) en de tweede bestuurder (26) raakten niet gewond.





(BSB)