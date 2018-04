Vrijetijdsloket opent op 9 april 06 april 2018

02u40 0

Het eerste vrijetijdsloket in Borgerhout opent op maandag 9 april de deuren. Dit maandelijkse ontmoetingsmoment maakt cultuur-, sport- en familieactiviteiten voor iedereen bereikbaar. Het vrijetijdsloket richt zich in het bijzonder naar mensen in een kwetsbare situatie zoals gezinnen die leven in armoede. Tijdens dit ontmoetingsmoment overloopt een team van vrijwilligers het aanbod aan gratis of erg voordelige activiteiten en beantwoorden ze alle vrijetijdsvragen van de deelnemers, bij een gratis tasje koffie of thee. Elke maand is er een nieuw, gevarieerd vrijetijdsaanbod, in Borgerhout en daarbuiten, waarvoor men kan inschrijven. De eerste editie vindt plaats in de Shelter, vanaf mei kan men terecht in het nieuwe buurtwerk op de Turnhoutsebaan. Het vrijetijdsloket is open van 13 uur tot 16 uur. (ADA)