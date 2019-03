Vrijetijdsbeurs De Speelkaravaan strijkt opnieuw neer in De Roma ADA

08 maart 2019

De Borgerhoutse jeugddienst organiseert op woensdag 13 maart opnieuw een Speelkaravaan in De Roma. Tijdens de beurs stellen zo een 50 verenigingen en initiatieven uit Borgerhout hun aanbod voor aan ouders van kinderen uit de buurt. Met behulp van foto’s, filmpjes en korte demonstraties, stellen de deelnemende organisaties hun aanbod zo duidelijk en laagdrempelig mogelijk voor. Dat aanbod is enorm divers. Naast de verschillende jeugdverenigingen zijn er ook lokale sportverenigingen, enkele cultuurhuizen, musea en stadsdiensten van de partij. Nieuw dit jaar zijn de infostands die een overzicht geven van alle kortingen en tegemoetkomingen. Te weinig mensen weten dat er voor veel activiteiten interessante kortingen bestaan. Zo krijgen bezoekers meteen een goed beeld van wat er mogelijk is en of ze in aanmerking komen voor een bepaalde korting. De Speelkaravaan vindt plaats van 10 uur tot 16 uur in De Roma. Toegang is gratis.