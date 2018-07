Vrachtwagen verliest lading slib 26 juli 2018

02u45 0

Op het knooppunt Antwerpen-Oost richting Gent heeft woensdagmorgen een vrachtwagen zijn lading slib gedeeltelijk verloren. Hierdoor was de rijbaan volledig versperd op de aansluiting van E313 vanuit Luik naar de R1 richting Gent.





De Antwerpse brandweer kwam ter plaatse om alles op te ruimen. Het slib lag over een afstand van 50 meter erg dik en in totaal over ongeveer 150 meter lengte verspreid. Een woordvoerder van de brandweer: "We moeten het slib verwijderen maar ook de weg grondig afspuiten om slipgevaar te voorkomen." (PLA/