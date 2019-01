Vrachtwagen ramt twee verkeerslichten VTT

25 januari 2019

21u50 0

Een vrachtwagenbestuurder heeft vrijdagavond voor de nodige verkeershinder gezorgd op de Stenenbrug in Borgerhout. De bestuurder wilde vanop de Singel afdraaien richting de Turnhoutsebaan, maar hij schatte daarbij duidelijk de bocht verkeerd in. Hij reed twee verkeerslichten uit. De brandweer van Antwerpen heeft de palen verwijderd en de politie is opgetrommeld om het verkeer te regelen.