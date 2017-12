Vlaams vicekampioen marathon Kevin Kennis loopt 72km op warmathon 02u32 0 Borgerhout Kevin Kennis zorgde voor een straffe stunt op de Warmathon in Antwerpen. De 26-jarige Borgerhoutenaar maakte de volle zes uur vol en maalde liefst 33 toertjes af. Goed voor dik 72km.

Atletiek

"Ik ben er nog niet goed van. Een paar dagen heb ik toch niet kunnen wandelen. Ik heb er een blauwe kleine teen en een zeker linkerknie aan overgehouden. Na 5 uur lopen kreeg ik het toch wel erg lastig", bekende hij. "Zeker door het slalommen. Onderweg heb ik drie keer mijn voet omgeslagen." In de einduitslag kreeg hij 89,1km achter zijn naam. "Volgens mijn gps-horloge heb ik 72km gelopen, een andere afstand dan in de uitslag. In ieder geval vind ik 72km niet slecht voor een niet-officiële 6-urenloop. Zeker gezien het feit dat ik veel moest zigzaggen tussen de mensen. Maar het was leuk."





De marathon van Antwerpen op 22 april is het volgende sportieve doel. "In Antwerpen hoop ik om minstens onder de 2u35 te lopen. Ik denk wel dat het moet lukken. Ik zal er ook heel goed omringd zijn met anderen die rond die tijd lopen en ik zal zeker ook genoeg supporters hebben", besluit Kennis, die eind maart in Lier nog zilver haalde op het Vlaams kampioenschap marathon in een tijd van 2u37'24. (BSE)