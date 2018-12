Vier cafés dicht na vondst 7 kilogram coke Patrick Lefelon

18 december 2018

20u24 0 Borgerhout Vier cafés op de Turnhoutsebaan blijven gesloten na een inval van de Antwerpse politie. Vanuit de vier cafés, Oriëntal Bar, Bar Masira, Alnawares en Salil, werd cocaïne gedeald. De speurders legden beslag op een voorraad van in totaal 7 kg cocaïne. Vier verdachten zitten in de cel.

De lokale recherche van de Antwerpse politie, met hulp van het KALI-team, voerde maandagavond in totaal 12 huiszoekingen uit. Volgens het Antwerpse parket werd één familie geviseerd die vanuit vier cafés cocaïne verkocht. Zes verdachten werden gearresteerd. Vier worden voorlopig aangehouden, één persoon is onder voorwaarden vrijgelaten en één iemand wordt pas vandaag voor de onderzoeksrechter geleid.

“Al negen keer gesloten”

Ook café Masira, gelegen naast het Vlaamse café De Griffier, werd nog maar eens gesloten.

“Dat is nu de tiende keer dat het café wordt gesloten”, valt te horen bij de buren in De Griffier. “De echte baas ontspringt telkens de dans en heropent dan met een nieuwe uitbater. De drugstrafiek hervat dan onmiddellijk. Auto’s stoppen voor de deur, passagiers lopen snel naar binnen en zijn even snel weer buiten. Laat ons hopen dat het nu eindelijk definitief gesloten wordt.”

Het onderzoek naar deze drugsfamilie was volgens het parket al sinds het voorjaar van 2016 aan de gang. De recherche verzamelde extra informatie met observaties en telefoontaps. Zo kwamen de speurders te weten dat er een grote voorraad coke aanwezig was. De reden waarom maandagavond werd toegeslagen.