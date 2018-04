Verkeerslichten verdwijnen op Gitschotellei 14 april 2018

De stad schakelt de verkeerslichten uit op het kruispunt van de Gitschotellei met de Cruyslei en de Vosstraat in Borgerhout. Sinds oktober 2014 had de politie er de lichten op knipperstand gezet.





Het bestuur heeft elders op het stedelijk grondgebied al een aantal verkeerslichten verwijderd. Dat zal ten vroegste binnen zes maanden ook op het kruispunt Gitschotellei-Cruyslei-Vosstraat gebeuren. De lichten werken intussen niet meer, maar een evaluatie in het najaar moet uitwijzen of de palen ook wegkunnen.





Drie en een half jaar geleden was er knipperlicht ingevoerd op het bewuste kruispunt, nadat er heel wat klachten en meldingen over de doorstroming van het autoverkeer waren gekomen. Er stonden vaak files. Om de veiligheid van alle weggebruikers te verhogen, zijn onder meer middengeleiders geplaatst en de stopstrepen vervangen door haaientanden. Verder is de los- en laadzone op het kruispunt ingekort. De komende maanden worden wel nog snelheidsmetingen gehouden. (PHT)