Verkeerde man vervolgd voor geweld tegen politie 02u33 0 Foto RV Op het Jan De Laetplein kwam het in september tot botsingen tussen politie en allochtone jongeren. Borgerhout Zakaria B. heeft niets te maken met de aanval op enkele agenten deze zomer in Borgerhout. De speurders hebben hem op de bewakingsbeelden verward met iemand anders. Het proces wordt dan ook stilgelegd in afwachting dat de juiste verdachte is gearresteerd.

De 31-jarige dronken Karim A. zorgde midden september vorig jaar voor heibel in de Zendelingenstraat, in Borgerhout. De familie sloeg alarm en de politie kwam Karim inrekenen. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Enkele omstaanders hielpen Karim een handje. Eén van hen sprong een agent in zijn rug zodat Karim een huis van een vriend kon binnenspurten. Daar werd hij wat later gearresteerd maar de omstaanders gooiden wel eieren en riepen slogans tegen de politie.





Camera's

Het incident is gefilmd door politiecamera's op het Jan De Laetplein. De verdediging van de drie verdachten vroeg de beelden tijdens het proces te vertonen. Volgens meester Carl Slabbaert zou dan snel duidelijk zijn dat zijn cliënt Zakaria B. niets met de aanval op de politie te maken had.





De procureur gaf die vergissing gisteren bij de start van het proces toe. "De vergelijking van foto's toont inderdaad aan dat de speurders Zakaria B. verwarren met Aisa A., de broer van de man rond wie de heisa begon. Wij zullen deze broer nu oproepen voor ondervraging en dan een nieuwe dagvaarding uitbrengen. Op de volgende zitting kunnen de bewakingsbeelden dan bekeken worden."





Daarmee was de kous voor Zakaria B. in elk geval af. De man was zelf niet op de zitting want hij wordt gezocht als voortvluchtige gevangene.





Op 6 februari kan het proces over het geweld tegen de politie dan eindelijk van start gaan. (PLA)