Verdachten vragen vrijspraak voor incident met politie 21 maart 2018

Twee van de drie beklaagden die vervolgd worden voor weerspannigheid aan de politie bij een incident in de Zendelingenstraat deze zomer, vragen de vrijspraak. De familie van Karim A. had op 10 september 2017 naar de politie gebeld, omdat hij onder invloed was van gaspatronen, alcohol,wiet en cocaîne. De beklaagde was niet opgezet met de komst van de agenten en stelde zich agressief op. Toen ze hem in de boeien wilden slaan, gaf hij een agent een klap en ging lopen. De advocaat van Karim A. vroeg een werkstraf. De procureur heeft 2 jaar cel gevorderd.





Ali B. wordt vervolgd omdat hij de arrestatie van Karim A. probeerde te verhinderen. Hij had met de politie een gesprek aangeknoopt en had intussen achter zijn rug teken gedaan naar Karim A. dat hij verder moest lopen. Voor hem werd tien maanden cel gevraagd. Zijn advocaat vond een simpel handgebaar onvoldoende voor een veroordeling en pleitte de vrijspraak.





Voor broer Aissa A. tot slot werd vijftien maanden cel geëist, omdat hij een politieman in een houdgreep had genomen, zodat Karim A. kon wegvluchten. Hij wilde naar eigen zeggen vermijden dat de agent zijn wapenstok zou gebruiken. Ook hij vroeg de vrijspraak. (PLA)