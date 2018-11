Verdachte van inbraak gepakt dankzij alerte getuige Sander Bral

14 november 2018

Een getuige riep in de nacht van dinsdag op woensdag de politie naar een pand aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Hij had iemand over een hek zien klimmen en daarna hoorde de getuige een stem en gebroken glas. Er werden verschillende ploegen van de politie aangestuurd. Eén van de eerste interventieteams die ter plaatse kwamen, werd er door een voorbijrijdende fietser van op de hoogte gebracht dat een verdachte in de richting van Drink was gelopen. Een ander aangestuurd team kon een verdachte vatten die voldeed aan de beschrijving. Bij controle waren er duidelijke aanwijzingen te zien dat de man in aanmerking kwam voor de feiten. De man van 35 jaar werd meegenomen naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. De lokale recherche handelt de zaak verder af.