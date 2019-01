Verdachte van diefstal op werf gevat Sander Bral

09 januari 2019

16u30

Een patrouille van de Antwerpse lokale politie zag dinsdagavond in de buurt van Park Spoor Oost een bestelwagen een werf verlaten. Gezien het late uur werd er overgegaan tot controle. In de camionette werden verschillende zaken aangetroffen die vermoedelijk van de werf afkomstig waren, onder meer koper en werflampen. De bestuurder van de bestelwagen kon geen zinnige verklaring geven voor de spullen in zijn voertuig en zijn aanwezigheid op de werf. Hij werd gearresteerd voor verder onderzoek.