Verdachte steekpartij blijft in de cel voor poging doodslag Sander Bral

12 februari 2019

17u00 0 Borgerhout De 29-jarige man die ervan verdacht wordt met een steekwapen uitgehaald te hebben in Borgerhout, blijft aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Dat besliste de onderzoeksrechter dinsdag.

In de Jan De Laetstraat in Borgerhout is maandagnamiddag een discussie op straat volledig geëscaleerd. Het kwam tot een vechtpartij waarbij een 29-jarige man uitgehaald zou hebben met een steekwapen naar een 39-jarige man. Het slachtoffer moest met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht worden, maar verkeerde nooit in levensgevaar. Meteen na de steekpartij viel de politie binnen in een woning waar genoeg aanwijzingen gevonden werden om de 29-jarige verdachte te arresteren.

De verdachte A.B. is geen onbekende bij politie en parket en droeg een enkelband op het moment van de steekpartij.