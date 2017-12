Verdachte dodelijke steekpartij blijft in de cel 02u29 1

De raadkamer in Antwerpen heeft de aanhouding bevestigd van een 43-jarige Noord-Afrikaanse man die verdacht wordt van de moord op Mohamed I. (25).





Zowel de verdachte als het slachtoffer verbleven in het appartement van een kennis aan Hof ter Lo in Borgerhout. Zaterdagavond kregen ze ruzie met elkaar. De veertiger pakte een mes en bracht het slachtoffer dodelijke verwondingen toe. De hulpdiensten probeerden de man nog te redden, maar tevergeefs. De verdachte was bij aankomst van de politie niet meer ter plaatse. Hij werd woensdag gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die hield hem aan op verdenking van moord. Zijn aanhouding werd vrijdag bevestigd door de raadkamer. (BJS)