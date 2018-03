Verdachte dient klacht in tegen speurders 29 maart 2018

Het proces over de diefstal van het strafdossier van de drugsbende 'Mixers' is uitgesteld. De rechtbank wil eerst meer duidelijkheid over het verloop van de huiszoeking na de diefstal. Eén van de beklaagden heeft immers klacht ingediend tegen de politie voor het opstellen van een vals pv.





Begin september 2017 waren Mounir (21) en zijn neef Aziz S. naar de griffie getrokken om het strafdossier in te kijken. Mounir had daarvoor de identiteitskaart van zijn neef Abdelkader S. voorgelegd. Ze moffelden stukken uit het dossier in een sporttas en wandelden ermee naar buiten. Toen de diefstal werd vastgesteld, volgden huiszoekingen , maar de ontbrekende delen konden niet meer worden teruggevonden.





Advocaat Sahil Malik kreeg pv's in handen waar de speurders op twee verschillende manieren uitleggen hoe de huiszoeking is verlopen. "Eén van die pv's is dus vals, want het is ofwel het ene ofwel het andere." Zijn cliënt heeft nu klacht ingediend wegens schriftvervalsing. De rechtbank wacht het onderzoek naar de klacht niet af, maar wil wel meer duidelijkheid over het verloop van de huiszoeking. De zaak werd uitgesteld naar 24 april. (PLA)