Uitbaters gezocht voor centers spoorweg 19 maart 2018

AG VESPA, de vastgoedpoot van de stad, zoekt kandidaten voor de uitbating van 15 centers in Borgerhout. De centers zijn de bogen onder de gemetselde spoorwegberm langs de Singel. Vanaf de zomer kunnen de lege ruimten dienen voor horeca, productie, ateliers en ambachten. In totaal liggen er 59 centers langs de Engelselei in Borgerhout, tussen het Luitenant Naeyaertplein en de Turnhoutsebaan. AG VESPA renoveert momenteel de nummers 39 tot 57. Eén van de negentien gerenoveerde centers krijgt een keuken en sanitair. Een tweede ruimte wordt een stalplaats voor fietsen. Een center kost je 250 tot 1.000 euro per maand.





Alle info: www.agvespa.be. Kijkmomenten zijn er op 28 maart en 24 april. (PHT)