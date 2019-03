Uitbater drugscafé verstopt hasj in onderbroek: zaak moet 4 maanden dicht BJS

22 maart 2019

17u30 0 Borgerhout Het Antwerpse stadsbestuur laat café Sweet Lunch in de Van de Poelstraat, vlak bij het Krugerplein in Borgerhout, vier maanden sluiten omdat er hasj werd gedeald. Vanaf 25 maart tot en met 24 juli is de zaak dicht.

In het verleden werd het café al eens zes weken bestuurlijk gesloten wegens drughandel. Nadat de politie informatie had ontvangen dat er opnieuw verdovende middelen werden verkocht, gingen zij over tot een toezicht. Drie mensen die de zaak hadden bezocht, hadden hasj op zak.

Na de vaststellingen controleerde de politie het café, waar enkel de uitbater aanwezig was. Nergens op de tafels in het café was drank of voedsel te vinden. Na fouillering van de uitbater bleek dat hij een grote hoeveelheid cash geld op zak had, en meer dan 10 gram hasj. De drugs zaten verstopt in zijn onderbroek. De uitbater, die gekend was wegens drugfeiten, werd gearresteerd en nadien door de onderzoeksrechter aangehouden. Na de controle werd het café verzegeld.

“De vaststellingen van de politie tonen duidelijk aan dat het café enkel dienst doet als uitvalsbasis voor drughandel”, zegt Johan Vermant, de woordvoerder van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Aangezien het niet de eerste keer was dat er dergelijke feiten werden vastgesteld, is een sluiting van vier maanden noodzakelijk om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren en de drughandel te ontmoedigen.”