Twintiger geeft moeder klappen 17 augustus 2018

02u26 0

Een twintiger uit Borgerhout riskeert bij verstek zes maanden cel en 800 euro boete op de Leuvense strafrechtbank. Beklaagde M.D. bleef afwezig op de zitting. Na een uit de hand gelopen discussie over drugs in Scherpenheuvel-Zichem in 2017 vond hij er niet beter op dan zijn moeder te kloppen, haar hoofd tegen de tafel te slagen en op de koop toe begon hij met etenswaren te smijten. Op 8 mei 2017 kreeg hij al twee werkstraffen naar aanleiding van opzettelijke slagen en verwondingen. Het openbaar ministerie wilde de jongeman veroordeeld zien tot zes maanden cel en 800 euro boete. Vonnis bij verstek op 17 september. (SVDL)