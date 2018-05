Tweede meisje klaagt bestuurder moskee aan 18 mei 2018

02u36 0 Borgerhout De gewezen bestuurder van moskee El Fath uit de Ranststraat in Borgerhout zit nog steeds in de gevangenis. De man werd twee maanden gearresteerd op verdenking van seksueel misbruik van minderjargen. Zijn aanhouding is vorige week verlengd omdat er een nieuw slachtoffer is opgedoken.

Bachir B. werd midden februari gearresteerd nadat hij in de moskee was gefilmd door een imam. Op het gsm-filmpje is te zien hoe Bachir B. een meisje van hooguit tien jaar afzondert en het kind betast. De imam stuurde het filmpje door naar andere bestuurders omdat hij naar eigen zeggen het misbruik niet langer kon aanzien.





Bachir B. ontkent dat hij het meisje dat naar de koranles kwam in moskee El Fath, zou hebben misbruikt. Volgens zijn advocaat Philippe Carsau is er hoogstens sprake van "ongewenste aanrakingen."





Toch zit Bachir B. nu al bijna twee maanden in de gevangenis. De Kamer voor Inbeschuldigingstelling verzette zich vorige vrijdag tegen zijn vrijlating.





Advocaat Carsau: "Een tweede slachtoffer heeft zich bij de politie gemeld. Een moeder beweert dat ook haar minderjarige dochter zou zijn bepoteld. Mijn cliënt zal eerstdaags over deze nieuwe klacht ondervraagd worden." (PLA)