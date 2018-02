Twee jaar cel geëist voor klappen aan politie 07 februari 2018

02u59 0 Borgerhout De 31-jarige Karim A. die vorige zomer met agenten op de vuist ging in Borgerhout, verdient twee jaar effectieve celstraf. Dat heeft de aanklager gisteren gevorderd op de rechtbank. "Karim A. is al herhaaldelijk veroordeeld voor bedreigingen, slagen, wapenbezit en diefstallen."

Het incident met Karim A. gebeurde op 9 september 2017. De familie van Karim A. uit de Zendelingenstrat had zelf de politie opgeroepen omdat er met hem geen huis te houden was.





Een patrouille probeerde Karim A. mee te nemen, maar op weg naar de combi sloeg de man wild om zich heen. Hij krijste: "Ge moet met uw poten van mijn lijf blijven." Eén agent werd weggeduwd, de andere kreeg een vuistslag op zijn gezicht. De aanklager: "Karim A. gaf naderhand toe dat hij 'niet vriendelijk' was geweest tegen de politie. Naar eigen zeggen was hij dronken en onder invloed van weed en gaspatronen."





Samen met Karim A. stonden ook zijn broer en een buurtbewoner terecht. Die zouden de politie hebben gehinderd toen Karim A. naar een huis van een vriend vluchtte. Eén man had de agenten afgeleid en achter zijn rug teken gedaan naar Karim A. Een tweede man zou de agenten geduwd hebben. De broer zou een agent langs achter in een wurggreep hebben genomen. Beide verdachten ontkennen dat. Tegen hen vorderde de aanklager straffen van tien en vijftien maanden.





Karim A. is door het Snelle Respons Team (SRT) van de politie ingerekend. Eén van die agenten werd bij de arrestatie gebeten.





Tijdens het proces zijn videobeelden getoond, gemaakt door de politiecamera's in de wijk. Voor het publiek viel er niets te zien. De aanklager had enkel een laptop ter beschikking om de beelden in de openbare zitting te vertonen.





Vervolg op 20 maart. (PLA)