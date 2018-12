Tutti Fratelli speelt in De Roma nieuwe voorstelling ‘Bloemen van een autist’ “Dankzij ervaring toegelaten op conservatorium” David Acke

05 december 2018

15u55 0 Borgerhout De laatste zin wordt bijgeschaafd, het orkest sleutelt aan die laatste noot en de techniekers stellen het geluid nog even bij. Morgen speelt Tutti Fratelli de première van ‘Bloemen van een autist’ in De Roma. Voor Matthias Peersmans wordt het zijn eerste hoofdrol. “Ik heb het gevoel dat ik me nu echt moet blootgeven.” Door zijn ervaring bij het gezelschap, slaagde hij erin toegelaten te worden aan het conservatorium van Antwerpen.

De Fratelli van artistiek leider Reinhilde Decleir schaven de laatste details bij van hun nieuwe voorstelling ‘Bloemen van een autist’. Vrijdag gaat de voorstelling in première in De Roma in Borgerhout en gisteren werd er nog volop gerepeteerd. Terwijl Reinhilde nog even de soundcheck van de muziekband regelde, werd er in de coulissen nog vlijtig gestudeerd. “Onze Matthias heeft net nog wat extra lijnen gekregen”, vertelt Reinhilde bijna verontschuldigend. “Maar dat komt goed. Ik heb veel vertrouwen in mijn mensen.” Het is meteen de eerste hoofdrol voor Matthias Peersman (29) uit Berchem. “Tijdens de vorige twee producties moest ik vooral zingen. Dat is binnen mijn comfort zone want ik weet dat ik dat kan. Maar gesproken tekst is toch volledig anders. Ik heb het gevoel dat ik me dan pas echt bloot geef”, vertelt hij.

Conservatorium

Toch lijkt de acteur zijn weg te vinden in de wereld van het acteren want wat negen jaar geleden niet lukte, lukte in september wel: hij werd toegelaten aan het conservatorium van Antwerpen. “Dankzij Tutti Fratelli. Zeker en vast. Ik heb hier ontzettend veel geleerd, niet alleen over acteren maar ook over mezelf. De mensen geven je hier zoveel vertrouwen dat ik in mezelf ben gaan geloven. Dat heeft me de kracht gegeven om nog eens mee te doen aan de toelatingsproeven,” vertelt Matthias.

Bloemen van een autist vertelt het verhaal over de onmogelijkheid van twee geliefden - Matthias en Christien - om tot elkaar te komen. Allebei hebben ze autisme waardoor beide personages moeilijk toenadering vinden tot elkaar. “Schrijver Jan Sobrie heeft de rollen geschreven op maat van de acteurs. Daarom heeft iedereen ook gewoon zijn eigen naam in het stuk. Zelf heb ik ook autisme en dat zorgde er wel voor dat het soms erg confronterend was voor mij. Heel wat situaties in het stuk herkende ik uit mijn eigen leven,” zegt Matthias.

Rode draad

Ook Matthias’ tegenspeelster Christien De Clerck (27) heeft een lichte vorm van autisme. “Maar dat is niet wie ik ben. Dat is hoogstens een eigenschap van mij. Dat ik maar één meter zestig groot ben, zegt meer over wie ik ben dan mijn autisme,” vertelt ze. “Maar natuurlijk is autisme wel een rode draad in het stuk.”

Morgen gaat de voorstelling in première in De Roma om 20 uur. Daarna speelt Bloemen van een autist nog zaterdag om 20 uur en zondag om 15 uur. Nadien trekt de voorstelling op 15, 16 en 17 februari 2019 naar De Bourla. Op 2 maart speelt ‘Bloemen van een autist’ in Puurs.