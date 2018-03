Tia Hellebaut loopt rondjes met leerlingen De Vlinderboom 28 maart 2018

02u49 0

Voor de leerlingen van de Vlinderboom, de Stedelijke Basisschool in het Te Boelaerpark in Borgerhout, was het gisteren een bijzondere dag. Ze kregen bezoek van voormalig atlete en Olympisch kampioene Tia Hellebaut, die de kinderen kwam voorbereiden op hun deelname aan de Kid's Run van de Antwerp 10 Miles. Tia heeft als voormalig meerkampster een pak ervaring in het lopen en is bovendien oud-leerling van Stedelijke Basisschool De Vlinderboom. Aan de jongste lopertjes van de school gaf ze een stretching en opwarming. Daarna liepen ze met z'n allen een rondje in het park. (BJS)